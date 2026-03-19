У Норвегії відкрили виставку української фотографії, присвячену загиблому воїнові Костянтину Гузенку

З 24 лютого у норвезькому національному фотомузеї Preus Museum у місті Гортен триває масштабна виставка української фотографії під назвою «Home: Perspectives» («Дім: Перспективи»). Експозиція присвячена пам’яті Костянтина Гузенка — військовослужбовця 35-ї окремої бригади морської піхоти та фотографа, який загинув на фронті у листопаді 2025 року.

Костянтин Гузенко, роботи із серій «З цивільного у військове» (2023-2025), «У складі 35 ОБрМП» (2025)

Проєкт досліджує трансформацію поняття «дім» для українців після початку повномасштабного вторгнення. Роботи різних поколінь митців охоплюють ключові етапи сучасної історії України: протести шахтарів 90-х років, Революцію Гідності, анексію Криму та події російсько-української війни з 2014 року.

Володимир Петров, «Революція Гідності» (2013-2014)

На виставці представлені як класичні чорно-білі документальні кадри, так і роботи у змішаних техніках, постановочні та маніпулятивні зображення. Автори робіт рефлексують над темами приналежності, вимушеного переселення, спротиву, а також втрати свого дому та пошуку нового.

Ярослав Солоп, The Eternal Return (2011-2014)

Антон Шебетко, серії «Сімеїз» (2022 — досі), We Were Here (2018)

Учасниками й учасницями виставки стали Вік Бакін, Лія Достлєва та Андрій Достлєв, Костянтин Гузенко, Еміне Зіятдін, Валерій Мілосердов, Оксана Парафенюк, Володимир Петров, Сергій Полєжака, Поліна Полікарпова, Андрій Рачинський, Дарія Свертілова, Ярослав Солоп, Елена Субач, Аня Царук, Назар Фурик, Ігор Чекачков, Олександр Чекменьов та Антон Шебетко.

Куратори виставки — Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький. Експозиція триватиме до 30 вересня 2026 року.

Елена Субач, «Стільці» (2022)

Андрій Рачинський, «Салтівка» (2022)

Вік Бакін, Epitome (2023)

Оригінальна виставка «Дім. Перспективи» була замовлена ​​галереєю Open Eye для Єврофестивалю — культурної програми «Євробачення-2023» у Ліверпулі, який приймав конкурс від імені України. Після туру п’ятьма містами Великої Британії та презентації у британському парламенті виставка у музеї Preus стала першим показом проєкту за межами Сполученого Королівства.