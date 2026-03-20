Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Червона доріжка з «Оскара» стала килимом у квартирі — мешканка Голлівуду знайшла її на смітнику

Артем Черничко 20 березня 2026
1471

Співробітниця голлівудської продакшн-студії Пейдж Талія знайшла незвичний спосіб зекономити на облаштуванні нового помешкання. Жінка підібрала фрагмент червоної доріжки з церемонії вручення премії «Оскар», яку викинули після завершення заходу. Про це пише The New York Times.

Пейдж помітила процес монтажу покриття біля театру «Долбі» під час прогулянки з собакою напередодні церемонії. Вона згадала, що кілька років тому на одному з ток-шоу глядачам роздавали шматки такої доріжки як сувеніри, і вирішила спробувати знайти залишки самостійно.

Наступного ранку після церемонії нагородження жінка вирушила до театру. Побачивши, що біля входу покриття вже демонтували, вона знайшла чистий сміттєвий контейнер неподалік від студії Jimmy Kimmel Live!, де лежали залишки полотна. Пейдж запитала дозволу в охоронця, який не лише дозволив забрати тканину, а й показав власний сувенірний фрагмент у кишені.

Жінка принесла додому шматок розміром 1,8 на 2,4 метра. За її словами, попри те, що по доріжці пройшли сотні зірок, вона була у хорошому стані.

Серед ворсу Пейдж також знайшла «артефакти» церемонії: штучну рослину з декорацій, паєтки та пір’я від вечірніх суконь. Наразі вона займається чисткою та обрізкою ковроліну під розміри своєї кімнати, зазначаючи, що матеріал виявився досить щільним і вже зіпсував одну пару ножиць.

Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.