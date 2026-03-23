Культова комедія «Монті Пайтон і Священний Ґрааль» вийде в українських кінотеатрах — завдяки Василю Байдаку

30 квітня в українських кінотеатрах вийде комедія «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», яка торік відзначила 50-річчя. Фільм купили комік Василь Байдак і кінокомпанія «Артхаус Трафік». Це вже друга їхня колаборація: раніше вони спільно випустили бразильське роуд-муві «Блакитна стежка».

«Тоді ідея полягала в тому, щоб взяти непримітного володаря “Срібного ведмедя” Берлінале про пригоди літньої жінки, і зробити з нього в Україні хіт – із зірковим дубляжем і великою касою. Тепер я хочу, щоб українці побачили на великому екрані справжню легенду комедійного жанру — перший повноцінний фільм від “Монті Пайтон”, коміків, які колись перевернули уявлення людей про гумор», — коментує Василь Байдак.

Стрічка «Монті Пайтон і Священний Ґрааль» має культовий статус. Вона входить у списки «301 найкращий фільм» від журналу Empire, «1000 фільмів, які потрібно подивитися, перш ніж померти» від The Guardian, «100 найкращих комедій усіх часів» за версією журналу Variety і «Топ-250 фільмів» за версією користувачів IMDb.

«Це комедія, що виставляє на глум пафосні твори про лицарські подвиги, розповідаючи своєрідну версію пригод короля Артура. Він і його лицарі Круглого столу рушають на пошуки легендарного Священного Ґрааля – реліквії, що дарує вічне життя. Але замість епічних битв та героїчних подвигів на них чекають убивчі кролики, каверзні загадки, дивакуватий орден воїнів, що фанатіють від кущів та інші абсурдні перепони», — описує фільм «Артхаус Трафік».

Читайте також: Террі Ґілліам — бед-тріп Голлівуду

«Монті Пайтон» — комедійний гурт, який виник у 1960-х у Великій Британії. Відома абсурдними скетчами, ця група мала своє телешоу, виступала на сцені та знімала фільми. «Пайтонів» вважають революціонерами комедійного жанру: вони руйнували традиційну структуру жартів і робили їх сюрреалістичними й інтелектуальними (5 із 6 членів гурту — випускники Кембриджа й Оксфорда). Вплив цього напряму визнають автори Saturday Night Live, «Містера Біна», «Південного парку», «Сімпсонів» і українського «Шоу довгоносиків».

Стрічка «Монті Пайтон і Священний Ґрааль» — це перший повноцінний повнометражний фільм гурту. «Пайтони» мали проблеми з фінансуванням цієї стрічки, і свої гроші в неї вклали, зокрема, Елтон Джон і члени рок-гуртів Led Zeppelin, Pink Floyd і Genesis. Картина стала режисерським дебютом Террі Ґілліама («Страх і огида в Лас-Веґасі») і Террі Джонса («Сенс життя за Монті Пайтоном» і «Буття Браяна за Монті Пайтоном»).