Трейлер нового «Людини-павука» став найпопулярнішим в історії, зібравши мільярд переглядів

Артем Черничко 25 березня 2026
Трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» став першим в історії, що набрав 1 мільярд переглядів. Такий результат відео показало лише за чотири дні з моменту публікації, пише Variety.

За даними WaveMetrix, наразі відео має вже 1,1 мільярда переглядів, що остаточно закріплює за ним статус найпопулярнішого трейлера в історії.

Лише за 8 годин трейлер зібрав 373 мільйони переглядів, перевершивши добовий рекорд «Дедпула і Росомахи» (365 мільйонів), а за перші 24 години цей показник сягнув 718,6 мільйона, що стало абсолютним світовим рекордом для будь-якого запуску — від кіно до відеоігор.

Позаду залишився навіть минулорічний трейлер GTA VI, який тримав планку з 475 мільйонами переглядів за добу. Для порівняння: попередній фільм «Людина-павук: Додому шляху нема» зібрав 355,5 мільйона за першу добу.

У новій стрічці Том Голланд повертається до ролі Пітера Паркера вперше після подій, коли весь світ забув, хто такий Людина-павук. Разом із ним у фільмі з’являться Зендея, Сейді Сінк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал та Марк Руффало. Режисером став Дестін Даніель Креттон. Світова прем’єра запланована на 31 липня.

