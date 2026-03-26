Google випустила ШІ-модель, яка генерує музичні треки до трьох хвилин

Компанія Google представила Lyria 3 Pro — оновлену модель для генерації музики. Вона вийшла через місяць після релізу Lyria 3 і тепер дозволяє створювати треки тривалістю до трьох хвилин замість 30 секунд, пише TechCrunch.

У компанії кажуть, що нова версія дає більше контролю над структурою композиції. У запиті можна окремо задавати вступ, куплет, приспів і бридж, оскільки модель краще розуміє будову треку, ніж попередня версія.

Google інтегрує Lyria 3 Pro у кілька своїх продуктів. У Gemini вона буде доступна платним підписникам. У Google Vids модель допоможе додавати музику до відео — від креативних проєктів до маркетингових роликів.

Також Lyria 3 Pro додадуть у ProducerAI. Це спільний інструмент для створення музики, який Google нещодавно представив як сервіс для артистів, продюсерів і сонграйтерів. У компанії кажуть, що з Lyria 3 Pro він допоможе поетапно працювати над повноцінними піснями. Сервіс буде доступний глобально як для безплатних, так і для платних користувачів.

Окремо Google запускає Lyria 3 Pro у корпоративних інструментах — через Vertex AI у форматі public preview, а також через Gemini API і AI Studio. У компанії пояснюють, що це дасть змогу бізнесу масштабно створювати аудіо на вимогу — від саундтреків для ігор до інтеграції у творчі інструменти, музичні й відеоплатформи.

Google наголошує, що модель розробляли в співпраці з музичною індустрією. Для її навчання використовували матеріали, які YouTube і Google мають право застосовувати відповідно до умов сервісу, партнерських угод і чинного законодавства.

Усі треки, створені за допомогою Lyria 3 і Lyria 3 Pro, маркуються технологією SynthID — цифровим маркером, який вказує, що музику створив ШІ. Крім того, Google застосовує фільтри, які перевіряють результати генерації на схожість з уже наявним контентом. Компанія зазначає, що модель не копіює конкретних виконавців, хоча користувач може вказати «натхнення» в запиті.