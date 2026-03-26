Творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіла про погрози смертю через свій проєкт

Засновниця компанії Particle6 Еліна ван дер Велден заявила про хвилю хейту та смертельних погроз після запуску свого провокативного проєкту — цифрової акторки Тіллі Норвуд. Про це пише The Guardian.

Поява Тіллі Норвуд минулого року викликала паніку серед реальних зірок. Проєкт засудили профспілки SAG-AFTRA та Equity, а акторка Емілі Блант лаконічно зазначила: «Боже, нам кінець».

Ван дер Велден зізнається, що очікувала на резонанс, але була шокована рівнем агресії: «Певною мірою я створила її як артоб’єкт, щоб уособити страх перед змінами в галузі ШІ. Я просто відчула: це — дух часу. Намагалася спровокувати думки та дискусію, змусити людей вигукнути "оце так". І я досягла своєї мети».

Попри критику, авторка вважає ШІ-аватарів «благословенням» для акторів, які прагнуть анонімності. Завдяки технології motion capture реальний актор може керувати цифровим двійником, передаючи йому власні емоції, але залишаючись поза межами публічності. Ван дер Велден, яка сама грає Тіллі за допомогою датчиків, наголошує: актору більше не потрібні грим чи пластика, адже робота фокусується виключно на майстерності та передачі почуттів.

Наразі Тіллі Норвуд має понад 140 тисяч підписників в Instagram і вже знялася в іронічному кліпі про хейт на свою адресу. Хоча авторка відхиляє пропозиції зняти Тіллі у великому кіно замість людей, вона вже працює над створенням власного мікросеріалу, де ШІ-акторка виконає головну роль.