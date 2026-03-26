Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіла про погрози смертю через свій проєкт

Артем Черничко 26 березня 2026
Засновниця компанії Particle6 Еліна ван дер Велден заявила про хвилю хейту та смертельних погроз після запуску свого провокативного проєкту — цифрової акторки Тіллі Норвуд. Про це пише The Guardian.

Поява Тіллі Норвуд минулого року викликала паніку серед реальних зірок. Проєкт засудили профспілки SAG-AFTRA та Equity, а акторка Емілі Блант лаконічно зазначила: «Боже, нам кінець».

Ван дер Велден зізнається, що очікувала на резонанс, але була шокована рівнем агресії: «Певною мірою я створила її як артоб’єкт, щоб уособити страх перед змінами в галузі ШІ. Я просто відчула: це — дух часу. Намагалася спровокувати думки та дискусію, змусити людей вигукнути "оце так". І я досягла своєї мети».

Попри критику, авторка вважає ШІ-аватарів «благословенням» для акторів, які прагнуть анонімності. Завдяки технології motion capture реальний актор може керувати цифровим двійником, передаючи йому власні емоції, але залишаючись поза межами публічності. Ван дер Велден, яка сама грає Тіллі за допомогою датчиків, наголошує: актору більше не потрібні грим чи пластика, адже робота фокусується виключно на майстерності та передачі почуттів.

Наразі Тіллі Норвуд має понад 140 тисяч підписників в Instagram і вже знялася в іронічному кліпі про хейт на свою адресу. Хоча авторка відхиляє пропозиції зняти Тіллі у великому кіно замість людей, вона вже працює над створенням власного мікросеріалу, де ШІ-акторка виконає головну роль.

Читайте також
Будинок природи у Києві тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи Google випустила ШІ-модель, яка генерує музичні треки до трьох хвилин LEGO випустить найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія Науковці створили для сканування мозку нейроімплант розміром із кристал солі
Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026

