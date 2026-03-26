Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Seiko перевипустила ретро-годинник, який 20 років носили астронавти NASA

Ірина Маймур 26 березня 2026
344

Компанія Seiko повернула в продаж цифровий годинник Rotocall, який уперше представила ще 1982 року. До 2002-го цією моделлю користувалися кілька астронавтів NASA, зокрема Саллі Райд. Про це пише The Verge.

Нова версія зберегла ключові риси оригіналу: базовий LCD-дисплей і фірмовий восьмигранний поворотний безель — обертову рамку навколо дисплея, за допомогою якої перемикаються режими. Кожна грань безеля відповідає окремій функції — від відображення часу та його налаштування до таймера, лічильника, секундоміра, подвійного часу й будильників. Щоб обрати режим, достатньо повернути потрібну грань у верхнє положення.

Оригінальний Rotocall коштував $125. Оновлена модель вийде у квітні 2026 року за ціною $550 і буде доступна в трьох кольорах: SMGG21 (синьо-сріблястий), SMGG19 (червоно-чорний) і SMGG17 (чорно-жовтий).

У Seiko також зазначили, що не обмежуватимуть кількість годинників, тож це не буде лімітований реліз.

Корпус і браслет нового Rotocall виготовлені з нержавної сталі. Годинник працює на кварцовому механізмі Seiko A824 з точністю ±20 секунд на місяць, батареї має вистачити приблизно на три роки. Також модель є водостійкою на глибині понад 300 футів — це трохи більше 90 метрів. Водночас виробник не уточнює, чи витримає вона умови космічного вакууму.

Фото: Seiko
