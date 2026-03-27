Вікіпедія заборонила писати й переписувати статті за допомогою ШІ

Ірина Маймур 27 березня 2026
Англомовна Вікіпедія оновила правила для редакторів і заборонила використовувати великі мовні моделі для написання або переписування статей. Причина — такі тексти часто порушують кілька базових політик енциклопедії, пише The Verge.

Повної заборони на використання ШІ немає. Редакторам і далі дозволяють застосовувати великі мовні моделі для базового редагування тексту, якщо вони не додають нового змісту. Також ШІ можна використовувати для перекладу статей з інших мовних розділів Вікіпедії англійською, але редактор у такому разі має достатньо добре знати мову оригіналу, щоб перевірити точність перекладу. Зміни стосуються лише англомовної версії Вікіпедії.

У нових правилах окремо зазначають, що схожість стилю тексту з відповідями LLM сама по собі не є підставою для обмежень. Натомість у Вікіпедії радять оцінювати, чи відповідає текст основним правилам платформи, і враховувати недавні редагування конкретного редактора.

Це рішення ухвалили після кількох місяців боротьби спільноти з напливом матеріалів, створених ШІ. Через це редактори запровадили механізм швидкого видалення слабко написаних статей і створили WikiProject AI Cleanup — ініціативу для виявлення та прибирання такого контенту.

Оновлення до правил запропонував користувач Chaotic Enby. Після тривалого обговорення його підтримали переважною більшістю. У підсумку спільнота дійшла висновку, що нова політика має стримувати очевидно проблемне використання LLM, але залишати простір для тих сценаріїв, які вважають прийнятними — насамперед для базового редагування тексту та перекладу.

