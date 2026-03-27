У музеї Ханенків відкриють читальню з книжками про мистецтво, архітектуру й археологію

З 8 квітня в Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків в Києві запрацює нова читальна зала та освітній простір — «Читальня Ханенків».

Там пропонуватимуть понад 1500 видань. Серед них — каталоги виставок, книги про митців та мистецькі школи, наукові та критичні публікації із сучасної теорії та історії мистецтва, видання з історичних дисциплін, архітектури та археології.

Також у читальні будуть представлені сучасні видання культурних інституцій із Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Литви та України, а також книги останніх десятиліть із книгосховища музею Ханенків і видання, подаровані меценатами.

«Ми назвали цю залу Читальнею — вживши слово, яким називали відкриту музейну читальну залу у 1920-х роках. Тоді вона проіснувала лише кілька років. Сьогодні ми хочемо відродити її, запропонувавши музейним відвідувачам сісти за рожевий стіл нашої Читальні та погортати одне з півтори тисячі видань, які є тут у вільному доступі», — розповіла представниця закладу Ольга Апенко.

Читальня працюватиме в робочі години музею за квитком до музею Ханенків. Відвідувачі, які мають право на пільговий вхід, можуть скористатися нею безкоштовно. Зокрема, це стосується військових, музейників і студентів профільних спеціальностей. Повний перелік пільг є на сайті музею.

У майбутньому читальню планують доповнити оцифрованими виданнями та архівними матеріалами кінця XIX століття з бібліотеки музею Ханенків.