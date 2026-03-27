У Києві вулицю Червону перейменували на честь загиблого розвідника «Азову» Василя Копаня

У Києві вулицю Червону перейменували на вулицю Василя Копаня — командира загону розвідки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» із позивним Незнайка.

Відповідне рішення ухвалили 26 березня на пленарному засіданні Київради. За перейменування проголосували 84 депутати.

Під час виступу в сесійній залі боєць «Азову», командир Святослав (Калина) Паламар, зазначив, що про більшість бойових операцій, у яких брав участь Незнайка та його підрозділ, широкий загал досі не знає через специфіку цієї роботи. Василь брав участь у боях з 2014 року, обороняв Маріуполь у 2022-му, пережив полон, катування і тортури та знову повернувся до війська.

«Василь Копань, друг Незнайка, загинув у бою. Як воїн, як командир і як найчесніший з українських чоловіків. Такі імена повинні бути на карті української столиці», — сказав Святослав Паламар.

Василь Копань — Герой України посмертно. Він був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, орденом Богдана Хмельницького III ступеня, нагрудним знаком «Срібний хрест», нагрудним знаком «За відвагу», нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі» та «За відвагу в службі», а також відзнакою «За безпеку народу».