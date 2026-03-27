Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві вулицю Червону перейменували на честь загиблого розвідника «Азову» Василя Копаня

Ірина Маймур 27 березня 2026
173

У Києві вулицю Червону перейменували на вулицю Василя Копаня — командира загону розвідки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» із позивним Незнайка.

Відповідне рішення ухвалили 26 березня на пленарному засіданні Київради. За перейменування проголосували 84 депутати.

Під час виступу в сесійній залі боєць «Азову», командир Святослав (Калина) Паламар, зазначив, що про більшість бойових операцій, у яких брав участь Незнайка та його підрозділ, широкий загал досі не знає через специфіку цієї роботи. Василь брав участь у боях з 2014 року, обороняв Маріуполь у 2022-му, пережив полон, катування і тортури та знову повернувся до війська.

«Василь Копань, друг Незнайка, загинув у бою. Як воїн, як командир і як найчесніший з українських чоловіків. Такі імена повинні бути на карті української столиці», — сказав Святослав Паламар.

Василь Копань — Герой України посмертно. Він був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, орденом Богдана Хмельницького III ступеня, нагрудним знаком «Срібний хрест», нагрудним знаком «За відвагу», нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі» та «За відвагу в службі», а також відзнакою «За безпеку народу».

Фото: «Азов» / Facebook
Мітки
Новини
Читайте також
Голову дроїда C-3PO з фільмів «Зоряні війни» продали на аукціоні більш ніж за мільйон доларів «Несподіване життя»: ікона фемінізму Глорія Стайнем анонсувала мемуари У Києві 300-річний дуб з картини Пимоненка оголосили ботанічною пам’яткою природи Виконавець пісні Circle of Life з мультфільму «Король Лев» подав до суду на коміка, який пожартував з текста треку
«ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.