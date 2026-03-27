Басист RHCP Флі випустив дебютний сольник — за участю Тома Йорка та Ніка Кейва

Артем Черничко 27 березня 2026
27 березня басист гурту Red Hot Chili Peppers Флі представив свій дебютний сольний альбом під назвою Honora. Платівка, що вийшла на лейблі Nonesuch Records, стала несподіваним поворотом у кар’єрі музиканта: замість звичного фанк-року він записав медитативну джазову роботу, пише Billboard.

Для 63-річного музиканта цей альбом став особистим проєктом-посвятою дитинству. Героєм юного Флі був славетний Діззі Гіллеспі, а джазові платівки батька — головним джерелом натхнення. Протягом двох років артист наполегливо відшліфовував гру на трубі, щоб нарешті реалізувати давню мрію.

«Повернення до труби було тривалим процесом навчання. Я щасливий, що мав можливість пройти цей шлях», — розповів Флі в ефірі шоу Джиммі Феллона, де напередодні презентував один із треків.

Альбом наповнений співпрацею з культовими фігурами сучасної сцени. Зокрема, до запису долучилися Том Йорк із Radiohead у композиції «Traffic Lights» та Нік Кейв у треку «Wichita Lineman». Окрім авторських творів, платівка містить інтерпретації класики: від «Thinkin Bout You» Френка Оушена до психоделічної «Maggot Brain» гурту Funkadelic.

До запису також долучилися відомі джазові та рок-музиканти, зокрема саксофоніст і продюсер Джош Джонсон, гітарист Джефф Паркер та мультиінструменталіст Воррен Елліс (The Bad Seeds).

Музикант описує альбом як «храм американської культури», де через джазову імпровізацію заторкуються теми миру, любові та внутрішнього спокою. У травні Флі разом із новим бендом вирушить у міжнародне турне. Усі квитки на виступи у камерних залах Північної Америки та Європи вже розпродані.

