Кім Кардаш’ян виставила на аукціон одяг із серіалу «Все чесно», щоб оплатити юридичну допомогу жінкам

Американська телезірка Кім Кардаш’ян виставила на аукціон гардероб своєї героїні із серіалу Раяна Мерфі «Все чесно», щоб зібрати кошти на безкоштовну юридичну допомогу для жінок. Про це пише Variety.

Кім Кардаш’ян на прем’єрі серіалу в театрі DGA в Лос-Анджелесі. Фото: Frederic J. Brown / AFP

Аукціон стартував 27 березня на платформі Kardashian Kloset — в онлайн-магазині речей родини Кардаш’ян / Дженнер — і триватиме до 29 березня. Усі кошти передадуть до Фонду правової допомоги Лос-Анджелеса.

Кардаш’ян наголосила, що право на адвоката не повинно залежати від стану банківського рахунку.

«Для багатьох жінок юридична допомога — це єдиний шлях до справедливої угоди про опіку або шансу почати життя з нуля. Підтримка тих, хто пережив насильство, означає більше, ніж просто допомогти їм піти. Це означає забезпечити, щоб наша система правосуддя визнавала реальність насильства. Ми прагнемо, щоб “справедливість для всіх” справді означала для всіх», — наголосила Кардаш’ян.

Серіал All’s Fair («Все чесно») розповідає про групу жінок-адвокаток, які залишають престижну чоловічу юридичну фірму, щоб створити власне об’єднання. Попри участь Кім Кардаш’ян, Наомі Воттс, Сари Полсон, Гленн Клоуз і Теяни Тейлор, проєкт зі старту зіткнувся із жорсткою критикою.

Кардаш’ян не лише грає адвокатку, а й уже кілька років навчається, щоб стати нею в реальному житті. У 2019 році вона приєдналася до програми підготовки юристів у Каліфорнії та продовжує готуватися до складання кваліфікаційного іспиту.