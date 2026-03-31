У Києві відреставровану пожежну каланчу на Подолі відкриють як оглядовий майданчик

Каланча на Подолі відкриється як оглядовий майданчик після завершення реставрації та ремонту Національного музею «Чорнобиль». Завершення робіт заплановане на кінець квітня — до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС. Про це повідомили в Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ».

Реставрація будівлі розпочалася в жовтні 2024 року. Під час підготовки проєкту фахівці зафіксували аварійні ділянки на даху та башті. Окрім технічного ремонту, на території провели археологічні дослідження, результати яких передали до музейних фондів.

«Краєвиди звідси казкові, значно цікавіші, ніж із колеса огляду на Контрактовій площі, — зазначив керівник ДІАЗ «Стародавній Київ» Роман Маленков. — Незабаром усі охочі матимуть нагоду цим помилуватися».

Будівлю пожежної частини з каланчею звели у 1910 році. Проєкт розробив міський архітектор кінця XIX — початку XX століття Едуард Брадтман. Комплекс складався з двоповерхового корпусу та дозорної башти — каланчі, що стала візуальним акцентом споруди й висотною домінантою району. На першому поверсі з боку провулка розміщувалися бокси для пожежних екіпажів, а з боку двору — приміщення для інвентарю, команди та поліцейського відділення.

З 1976 року будівлю використовували як Управління пожежної охорони Київської області. У 1987-му пожежна частина змінила місце дислокації, а приміщення передали під створення музею.