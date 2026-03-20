У Києві демонтують колесо огляду на Подолі — раніше атракціон визнали аварійним

На Контрактовій площі Києва 20 березня розпочали демонтаж оглядового колеса. Роботи виконують згідно з ухвалою суду під наглядом співробітників Національної поліції України, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

«Оглядове колесо на Подолі встановили у грудні 2017 року. Атракціон був встановлений як тимчасова споруда на підставі контрольної картки на порушення благоустрою. Строк її дії закінчився в січні 2018 року. Однак колесо продовжувало тут стояти — фактично самовільно, аж до 2026 року», — написав активіст.

Нагадаємо, в січні 2026 року суд наклав арешт на колесо огляду. Рішення базувалося на результатах технічної перевірки, яка виявила критичні порушення. Зокрема, металеві опори атракціону стоять на старих дерев’яних брусах. Через їхній незадовільний стан виник високий ризик аварії, що може призвести до травмування або загибелі людей.

Водночас керівникам двох департаментів КМДА тоді оголосили підозри. Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів. Згодом міська влада повідомила, що колесо закрито, а власник атракціону демонтує його сам. Однак уже в березні в КМДА повідомили, що суд скасував арешт, а сам об’єкт планують легалізувати.