Артем Черничко 31 березня 2026
Лора Дерн зіграє в серіалі про справу Епштейна від продюсера «Спадкоємців»

Компанія Sony Pictures Television розпочала роботу над першим ігровим серіалом про справу сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Проєкт під назвою «Perversion of Justice» («Збочення правосуддя») заснований на однойменній книзі репортерки Miami Herald Джулі К. Браун, чиє розслідування призвело до його арешту. Про це пише Variety.

Головну роль у серіалі виконає лауреатка премії «Оскар» Лора Дерн, найбільш відома ролями у фільмах Девіда Лінча. Вона втілить образ самої Джулі Браун. Сюжет зосередиться на небезпечній роботі журналістки, яка викрила таємну угоду Епштейна з федеральними прокурорами, розшукала понад 80 жертв та переконала ключових свідків заговорити публічно.

Виконавчим продюсером серіалу став Адам Маккей, творець хітів «Спадкоємці», «Гра на пониження» та «Не дивіться вгору». Сценарій адаптує Шерон Гоффман («Картковий будинок», «Місіс Америка»). Виробництвом займеться студія Hyperobject Industries спільно з Sony.

Це буде перша художня екранізація справи Епштейна. До цього про його злочинну мережу та сексуальне рабство, до якого були залучені найвпливовіші люди світу, знімали виключно документальні проєкти.

Фото: Bryan Berlin / Wikimedia Commons
