Арнольд Шварценеггер отримав докторський ступінь в одному з вишів Північної Ірландії

Ірина Маймур 31 березня 2026
174

Американський актор, бодибілдер і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер отримав почесний докторський ступінь від Університету Ольстера в Белфасті (Північна Ірландія). Відзнаку присудили за внесок у державну службу, захист довкілля і мистецтво, пише BBC.

Для Шварценеггера цей візит мав і особисте значення. Він уперше приїхав до Белфаста ще в 1966 році, коли був молодим бодибілдером. Тоді його запросив Іван Данбар — одна з ключових постатей бодибілдингу в Північній Ірландії того часу. Сам Шварценеггер сказав, що саме в Белфасті для нього почалася кар’єра.

Під час церемонії Шварценеггер також згадав, що саме тут уперше виступив перед публікою. За його словами, тоді він майже не говорив англійською і дуже хвилювався, але той досвід став переломним. Відтоді він дедалі частіше виходив до мікрофона після перемог і поступово подолав страх публічних виступів.

Віцеканцлер Університету Ольстера Пол Бартолом’ю заявив, що Шварценеггер вплинув на світову культуру одразу в кількох сферах — у спорті, кіно та суспільному житті. За його словами, він зумів використати свою публічність не лише для кар’єри, а і для екологічних та благодійних ініціатив.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
