Сквер у Харкові планують перетворити на артпростір

У Харкові показали концепцію оновлення скверу Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Територію планують перетворити на сучасний громадський простір для молоді і творчих спільнот, пише «БудОгляд».

Концепцію презентували під час громадських слухань, організованих Харківським антикорупційним центром. Проєкт представив керівник компанії «ПС Інжиніринг» Денис Захаров.

У сквері хочуть висадити нові дерева, облаштувати зони відпочинку, встановити артоб’єкти, інсталяції та декоративні елементи. За задумом авторів, простір має стати місцем для зустрічей, спілкування, творчості та культурної активності в центрі міста.

Окремо в концепції передбачили велоінфраструктуру. Велосипедний маршрут має з’єднати сквер із нижньою частиною Університетської гірки на вулиці Університетській, 16.

Оновлення скверу Тихонова стане частиною продовження другої черги реконструкції Лопанської набережної. На розроблення проєктної документації для капітального ремонту території виділили 1,226 мільйона гривень. Переможцем тендеру стала компанія «ПС Інжиніринг».