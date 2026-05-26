В Ірані відновлять доступ до глобального інтернету

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав відновити доступ до інтернету після 87-денного відключення від глобальної мережі. Про це пише Reuters із посиланням на іранські державні медіа.

У повідомленні посилаються на керівника відділу зв’язків із громадськістю Міністерства зв’язку Ірану. Як саме й коли країна знову під’єднається до світової мережі, на момент публікації Reuters було невідомо.

За даними інтернет-обсерваторії NetBlocks, більшість іранців не мала доступу до глобального інтернету 87 днів. Лише частина користувачів могла обходити обмеження за допомогою складних і дорогих VPN-сервісів.

Міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Саттар Хашемі заявив, що процес відновлення доступу вже розпочався. За даними напівофіційного агентства ISNA, виконання розпорядження очікували 26 травня. The Wall Street Journal також повідомляє з посиланням на NetBlocks, що в Ірані почали частково відновлювати інтернет-з’єднання, але поки що невідомо, чи буде воно стабільним.

Спершу влада запровадила інтернет-блекаут 8 січня у відповідь на загальнонаціональні антиурядові протести. У лютому з’єднання почали поступово відновлювати, однак після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого запровадили нове відключення.

Навіть у звичайний час доступ до глобального інтернету в Ірані суттєво обмежений через цензуру багатьох сайтів. Влада також дедалі активніше використовує внутрішню мережу, яка дозволяє надавати онлайн-послуги без доступу до світового інтернету. Зокрема, її використовують для шкіл, які працюють за онлайн-програмою.