Швеція стала країною без куріння — частка курців опустилася нижче за 5%

Швеція офіційно стала країною без куріння — частка людей, які регулярно курять, уперше опустилася нижче за 5%, пише The Local.

Про це йдеться у новому звіті Шведської ради з інформації про алкоголь та наркотики CAN. За даними дослідження, у 2025 році щодня курять лише 4,8% шведів, тоді як 2003 року таких було 16%, а на початку 1980-х — понад 30%.

Керівник досліджень CAN Матс Рамстедт назвав це неймовірним розвитком, зазначивши, що куріння у країні стало не лише менш поширеним, а й менш інтенсивним — люди викурюють менше сигарет.

Швеція ставила політичну ціль стати країною без куріння до 2025 року. Основними причинами успіху дослідники називають жорсткі антитютюнові заходи: підвищення податків, заборону реклами, зростання цін на сигарети та кампанії проти куріння.

За словами Рамстедта, з 2003 року вартість сигарет у країні зросла приблизно на 45%, а доступність тютюну суттєво зменшилася.

Водночас у країні різко зріс попит на снюс — тютюновий продукт, який кладуть під губу. Тютюнова індустрія часто пояснює саме цим низький рівень куріння у Швеції.

Однак у CAN вважають, що головну роль усе-таки відіграли саме профілактичні заходи. Дослідники наголошують, що рівень куріння почав стрімко падати ще до популярності снюсу.