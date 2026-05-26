Один із найдавніших рукописів про короля Артура, якому понад 700 років, продадуть на аукціоні

На аукціоні Christie's у липні продадуть один із найдавніших рукописів про короля Артура, Мерліна та пошуки Святого Грааля. Манускрипт, створений приблизно між 1290 і 1310 роками, оцінюють у £1,5–2 мільйони, пише The Guardian.

Йдеться про так званий рукопис Лебоді — середньовічний том із циклу «Ланселот-Грааль», який понад 700 років перебував у приватних колекціях і майже не досліджувався науковцями. У книзі містяться 126 мініатюр, оздоблених сусальним золотом, зокрема рідкісне зображення чарівника Мерліна у вигляді оленя.

За словами представників Christie’s, це найдавніший рукопис циклу «Ланселот-Грааль», який коли-небудь виставляли на аукціон. У приватних руках нині перебувають лише три такі манускрипти.

Рукопис створив анонімний художник, відомий як Майстер Льєзького Апокаліпсису. Його стиль вирізняють квадратні обличчя персонажів і характерні червоні щоки на мініатюрах.

Серед колишніх власників манускрипту були французький промисловець Жан Лебоді, британський колекціонер Томас Філліпс і невідомий лицар XV століття, який загинув молодим.

Дослідниця бібліотеки Кембриджського університету Ірен Фабрі-Теранші назвала продаж рукопису неймовірною подією і висловила сподівання, що після аукціону він потрапить до публічної колекції, а не залишиться у приватного власника.

За її словами, рукопис містить незвичну версію історії про короля Артура: фінал тексту було переписано, щоб більше зосередитися на темах влади, війни та легітимності правління, а не лише на лицарських пригодах.