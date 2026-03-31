Instagram тестує платну підписку з анонімним переглядом сториз

Meta почала тестувати преміумпідписку Instagram Plus, яка відкриває доступ до додаткових функцій у застосунку. Про це пише TechCrunch.

Наразі підписку тестують у кількох країнах. Офіційно Meta не називає, де саме триває тест, але, за повідомленнями користувачів у соцмережах, ідеться про Мексику, Японію та Філіппіни.

Серед функцій Instagram Plus — можливість анонімно переглядати сториз, тобто так, щоб автор не бачив вас у списку переглядів. Також підписники зможуть бачити, скільки людей повторно переглянули їхні історії.

Крім цього, підписка дає змогу створювати необмежену кількість списків аудиторії для сториз, а не лише користуватися функцією «Близькі друзі». Тобто користувачі зможуть окремо налаштовувати, кому показувати ту чи ту історію, замість вибору лише між усіма підписниками та однією обмеженою групою.

Ще одна функція — подовження життя сториз ще на 24 години. Також раз на тиждень можна буде «підсвітити» одну сториз, щоб вона з’являлася на початку стрічки Stories у підписників.

Підписники також отримають анімований «суперлайк» для чужих історій і зможуть шукати конкретну людину в списку переглядів своїх сториз, не прокручуючи його вручну повністю.

Вартість підписки залежить від країни. За скриншотами, якими поділилися користувачі, у Мексиці Instagram Plus коштує 39 мексиканських песо на місяць — це приблизно $2,2. У Японії — 319 єн на місяць, або близько $2. На Філіппінах — 65 філіппінських песо на місяць, тобто приблизно $1,07.

У Meta кажуть, що продовжать тестувати Instagram Plus, перш ніж запускати підписку ширше. Ймовірно, тест може охопити й інші країни, але додаткових деталей про це компанія поки не надавала.

Запуск нової підписки може дати Meta додатковий дохід, але частину користувачів, імовірно, відштовхне втома від великої кількості платних сервісів. У соцмережах уже з’явилися дописи з критикою Instagram Plus.

Водночас приклади Snapchat і X показують, що попит на платні функції в соцмережах є. Нещодавно Snap повідомила, що Snapchat+, який коштує від $3,99 на місяць, уже має понад 25 мільйонів підписників.

Нагадаємо, торік Meta запустила інструмент «Захист контенту», який дає авторам змогу відстежувати повторне використання їхніх відео у Facebook та Instagram.