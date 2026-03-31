Міжнародна Букерівська премія оголосила шортліст 2026 року

Міжнародна Букерівська премія оприлюднила короткий список 2026 року — до шортліста ввійшли шість книжок, а переможця або переможицю оголосять 19 травня на церемонії в галереї Tate Modern у Лондоні.

Цьогорічний список охоплює книжки з різними сюжетами та історичними контекстами: від Іранської революції 1979 року й нацистської Європи до колоніального Тайваню 1930-х, французького передмістя 1990-х і бразильської тюремної колонії.

До шортліста ввійшли:

«The Nights Are Quiet in Tehran» — Шіда Базьяр, переклад Рут Мартін;

«She Who Remains» — Рене Карабаш, переклад Ізідори Ангел;

«The Director» — Даніель Кельман, переклад Росса Бенджаміна;

«On Earth As It Is Beneath» — Ана Паула Мая, переклад Падми Вішванатан;

«The Witch» — Марі Ндіай, переклад Джордана Стампа;

«Taiwan Travelogue» — Ян Шуан-цзи, переклад Лін Кінг.

У цьогорічному списку — два дебютні романи: «The Nights Are Quiet in Tehran» і «She Who Remains». Ще одна книжка, «The Witch», уперше вийшла мовою оригіналу 30 років тому.

Автори й перекладачі шортліста представляють вісім країн: Бразилію, Болгарію, Канаду, Францію, Німеччину, Тайвань, Велику Британію та США. Загалом у списку представлені чотири континенти — Азія, Європа, Північна Америка та Південна Америка. П’ять із шести авторів і чотири із шести перекладачів — жінки.

Книжки зі шортліста були написані п’ятьма мовами: болгарською, французькою, німецькою, мандаринською китайською та португальською.

Міжнародна Букерівська премія відзначає художні твори, перекладені англійською мовою. Її призовий фонд становить £50 тисяч — цю суму ділять порівну між автором і перекладачем. Кожна книжка зі шортліста також отримає по £5 тисяч, які теж розподілять між автором і перекладачем.