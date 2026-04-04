Прокуратура Києва вимагає відремонтувати 129-річну садибу Тешнера на Ярославовому Валу

Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом, у якому просить зобов’язати балансоутримувача привести до належного технічного стану будинок-пам’ятку архітектури на вулиці Ярославів Вал.

Ідеться про триповерхову будівлю 1897 року, відому як прибутковий будинок Кузнєцова або садиба Тешнера. Її звели за проєктом архітектора Миколи Гарденіна. Будинок збудований у стилі київського неоренесансу — поєднанні цегляного стилю та французького неоренесансу. На відміну від багатьох споруд кінця ХІХ століття, його не перебудовували й не надбудовували. В інтер’єрі досі збереглося автентичне ліплення.

На початку ХХ століття в будинку мешкали архітектор Микола Гарденін, автор багатьох київських споруд, а також історик і професор Київського університету Святого Володимира Митрофан Довнар-Запольський.

Ще у 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав з ОСББ охоронний договір. Відповідно до нього балансоутримувач мав забезпечувати належне утримання пам’ятки архітектури, проводити поточні ремонтні роботи та вживати заходів для її збереження.

Водночас, за даними прокуратури, нині будівля перебуває в незадовільному стані. У відомстві вважають, що це свідчить про невиконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору.

Через тривале невжиття необхідних заходів для належного утримання пам’ятки об’єкт культурної спадщини опинився під безпосередньою загрозою подальшого руйнування. Саме тому прокуратура звернулася до суду.

Провадження в справі вже відкрили.