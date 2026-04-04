Прокуратура Києва вимагає відремонтувати 129-річну садибу Тешнера на Ярославовому Валу

Ірина Маймур 04 квітня 2026
Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом, у якому просить зобов’язати балансоутримувача привести до належного технічного стану будинок-пам’ятку архітектури на вулиці Ярославів Вал.

Ідеться про триповерхову будівлю 1897 року, відому як прибутковий будинок Кузнєцова або садиба Тешнера. Її звели за проєктом архітектора Миколи Гарденіна. Будинок збудований у стилі київського неоренесансу — поєднанні цегляного стилю та французького неоренесансу. На відміну від багатьох споруд кінця ХІХ століття, його не перебудовували й не надбудовували. В інтер’єрі досі збереглося автентичне ліплення.

На початку ХХ століття в будинку мешкали архітектор Микола Гарденін, автор багатьох київських споруд, а також історик і професор Київського університету Святого Володимира Митрофан Довнар-Запольський.

Ще у 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав з ОСББ охоронний договір. Відповідно до нього балансоутримувач мав забезпечувати належне утримання пам’ятки архітектури, проводити поточні ремонтні роботи та вживати заходів для її збереження.

Водночас, за даними прокуратури, нині будівля перебуває в незадовільному стані. У відомстві вважають, що це свідчить про невиконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору.

Через тривале невжиття необхідних заходів для належного утримання пам’ятки об’єкт культурної спадщини опинився під безпосередньою загрозою подальшого руйнування. Саме тому прокуратура звернулася до суду.

Провадження в справі вже відкрили.

Фото: Сарапулов / Wikimedia Commons; «Мапа Реновації»; Прокуратура України
Трамп просить виділити $152 мільйони на відновлення в’язниці Алькатрас OpenAI виходить на ринок медіа — компанія придбала технологічне токшоу TBPN Українець створив аудіоплеєр для аудіокниг з автоматичною транскрипцією та перекладом Ірландія тестує цифровий гаманець для перевірки віку користувачів соцмереж
Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026 «Любить не любить», «Диявол носить Прада 2» та «Монті Пайтон»: 13 фільмів квітня 03 квітня 2026 Фінали «Ейфорії» та «Хлопаків» і повернення «Малкольма у центрі уваги»: 13 серіалів квітня 02 квітня 2026 Повернення до джему: музична спільнота FUSION JAMS відсвяткувала 7-річчя у Києві 31 березня 2026 Експедиція 31 31 березня 2026

