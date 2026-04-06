Верхівки пасок повертаються: у «Сільпо» з’явилися класична та мангова версії

Мережа супермаркетів «Сільпо» повертає верхівки пасок до Великодня — класичну й екзотичну. Торік цей формат випічки викликав значний інтерес: покупці ділилися фото продукту в соцмережах, обирали його як смаколик, зручне доповнення до великоднього кошика або як невеликий подарунок.

Із 30 березня «Верхівки радості» з’явилися у продажу в супермаркетах і на сайті мережі. Це мініверсія класичної паски від власної пекарні «Сільпо», яку випікають майстри мережі за традиційним рецептом. Основою продукту є те саме пухке й солодке тісто, що й у великих фірмових пасках.

Окрім класичної верхівки, цього року на полицях з’явилася екзотична новинка — «Верхівка радості з манго». Для її приготування пекарі «Сільпо» додають до тіста мангове пюре й апельсинові цукати, огортають манговою глазур’ю зверху та прикрашають сублімованою полуницею і фісташкою.

Верхівки пасок зручно купувати до чаю або як окремий елемент святкового кошика. Класична верхівка коштує 54,99 грн, а мангова — 69,99 грн.