Вийшов фінальний трейлер «Диявол носить Prada 2» — із саундтреком Леді Гаги та Doechii

Артем Черничко 07 квітня 2026
Кіностудія 20th Century Studios представила фінальний трейлер фільму «Диявол носить Prada 2». У ньому вперше прозвучав фрагмент оригінальної пісні «Runway» від Леді Гаги та реперки Doechii, пише Variety.

У центрі сюжету «Диявол носить Prada 2» — головна редакторка журналу Runway Міранда Прістлі (Меріл Стріп), яка намагається врятувати видання на тлі занепаду друкованої журналістики. Цього разу її головною опоненткою стає колишня асистентка Емілі (Емілі Блант), яка тепер обіймає високу посаду в люксовому холдингу.

Окрім створення саундтреку, Леді Гага також з'явиться у фільмі в епізодичній ролі. Свої сцени співачка відзняла минулого року під час світового турне Mayhem Ball Tour. Це стане її першою появою на великих екранах після фільму «Джокер: Божевілля на двох».

У новому фільмі також з’являться учасники оригінального акторського складу: Енн Гетевей, Стенлі Туччі, Трейсі Томс та Тібор Фельдман. До них приєднаються Сімон Ешлі, Люсі Лью, Б. Дж. Новак, Джастін Теру та Полін Шаламе. Кеннет Брана та Патрік Браммалл зіграють партнерів героїнь Стріп та Гетевей відповідно.

Стрічка вийде у прокат 1 травня 2026 року, через двадцять років після релізу оригінальної картини.

