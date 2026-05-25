Оззі Осборн повернеться у вигляді ШІ-аватара

Легендарний рок-музикант Оззі Осборн, який помер торік, отримає власного цифрового двійника, створеного за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це на виставці Licensing Expo у Лас-Вегасі розповіли його дружина Шерон і син Джек Осборн, пише NME.

Для розробки інтерактивного аватара родина музиканта об'єдналася з технологічною компанією Hyperreal, яка раніше вже створювала цифрові копії репера The Notorious B.I.G., футболіста Ліонеля Мессі та творця Marvel Стена Лі.

За словами Джека Осборна, новий аватар містить справжню «цифрову ДНК» Оззі, що повністю відтворює його голос, зовнішність і фірмові рухи. Шерон Осборн додала, що прихильники зможуть запитати у цифрового рок-ідола про що завгодно, а ШІ відповідатиме саме так, як відповів би сам музикант. Проєкт планують масштабувати на весь світ, а перші інтерактивні сенсорні екрани в повний зріст з'являться в США та Великій Британії вже цього літа.

Оззі і Шерон. 2006 рік. Фото: Peter Kramer / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Син артиста зізнався, що точність відтворення технологій навіть трохи лякає. «Він існуватиме в цифрі доти, доки будуть комп'ютери. Технології настільки спростилися, що це схоже на звичайне перетягування файлів. Можна зняти шаблон для реклами, текстом прописати завдання для цифрового Оззі — і просто вставити його в кадр. Зараз усе максимально просто», — пояснює Джек Осборн.

Генеральний директор Hyperreal Ремінгтон Скотт запевнив, що аватар створили виключно на основі автентичних джерел, які ретельно контролювала родина співака. Це живий перформанс, а не просто графічний рендеринг, оскільки система не використовує жодних матеріалів без згоди правовласників.