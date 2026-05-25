«Золоту пальмову гілку» Канн отримав «Фіорд» Крістіана Мунджіу, а Гран-прі вручили росіянину

Через 19 років після того, як його драма «4 місяці, 3 тижні і 2 дні» взяла головний приз Каннського кінофестивалю, румунський режисер Крістіан Мунджіу повторив свій тріумф. На 79-му Каннському фестивалі його англомовний дебют «Фіорд» (Fjord) виборов головну нагороду — «Золоту пальмову гілку».

Стрічка розповідає про релігійну пару з Румунії у виконанні Ренате Реінсве та Себастіана Стена. Вони переїжджають до Норвегії, де раптово стикаються зі звинуваченнями в насильстві над власною дитиною.

Cristian Mungiu's FJORD has won the Palme d’Or at #Cannes2026. pic.twitter.com/rvchHqCbBH — NEON (@neonrated) May 23, 2026

Завдяки цій перемозі 58-річний Мунджіу став десятим режисером в історії кіно, який має дві «Золоті пальмові гілки». Він доєднався до елітного клубу, де вже перебувають Френсіс Форд Коппола, брати Дарденн, Міхаель Ганеке, Кен Лоуч та Рубен Естлунд.

Другу за значущістю нагороду, Гран-прі, виборола картина «Мінотавр» росіянина Андрєя Звягінцева, яка є похмурою сатирою на корупцію та зради в сучасній Росії. Отримуючи нагороду, Звягінцев зі сцени звернувся до російського диктатора Путіна: «Мільйони людей по обидва боки лінії фронту мріють лише про одне: щоб масові вбивства припинилися. Єдина людина, яка може зупинити цю бойню, — це президент РФ. Покладіть край цьому кровопролиттю; весь світ чекає на це».

Третє місце та Приз журі дісталися стрічці «Омріяна пригода» німецької режисерки Валески Грізебах, яка зняла драму про археолога в Болгарії.

Нагороду за найкращу режисуру цього року розділили між собою Павел Павліковський за фільм «Батьківщина» та іспанський дует Хав'єра Кальво і Хав'єра Амброссі за стрічку «Чорний бал».

Акторські номінації здивували подвійними перемогами. Приз за найкращу жіночу роль розділили Віржині Ефіра та Тао Окамото, які зіграли в соціальній драмі Рюсуке Хамагуті «Раптом». У чоловічій категорії нагороду розділили Валентин Кампань та Еммануель Маккіа за роботу в квір-драмі про Першу світову війну «Боягуз».

Цьогорічне журі очолював корейський режисер Пак Чхан Ук, а до його складу увійшли Демі Мур, Стеллан Скарсгард та Хлоя Чжао. Судді повністю проігнорували обидва американські фільми в конкурсі. Без нагород лишилися «Паперовий тигр» Джеймса Грея зі Скарлетт Йоганссон та Адамом Драйвером, а також мюзикл Айри Сакса «Чоловік, якого я кохаю» з Рамі Малеком у головній ролі.

Тим часом почесні «Золоті пальмові гілки» за життєві досягнення цього року присудили Пітеру Джексону, Джону Траволті та Барбрі Стрейзанд. Легендарна акторка та співачка не змогла приїхати на Лазурове узбережжя через травму коліна, але записала зворушливе відеозвернення до гостей у залі Palais des Festivals.