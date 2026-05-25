У центрі Києва через ворожу атаку пошкоджено будівлю МЦКМ

Артем Черничко 25 травня 2026
961

Уночі 24 травня під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ зазнала значних ушкоджень історична будівля Міжнародного центру культури і мистецтв, відома як колишній «Жовтневий палац». Про наслідки ворожого удару та плани з відновлення пам'ятки повідомила креативна директорка МЦКМ Тетяна Могила.

Внаслідок вибухової хвилі у споруді пошкоджено дах, що спричинило подальше займання, а також постраждали фасад, вікна та частково внутрішні приміщення. Наразі на локації тривають ремонтно-прибиральні роботи, команда розчищає будівлю від тисяч уламків скла і зруйнованих конструкцій. Щоб захистити приміщення від дощу та запобігти подальшим руйнуванням, пошкоджений дах тимчасово накривають брезентом.

Будівельні бригади працюватимуть позмінно — і вдень, і вночі, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу. Головна зала МЦКМ, де відбуваються концерти та ключові культурні події, не зазнала суттєвих пошкоджень. Завдяки цьому майданчик відновить свою роботу вже 27 травня. Події, які були заплановані на 24–26 травня, відбудуться найближчим часом — нові дати оголосять незабаром.

Водночас фасад і зовнішній периметр МЦКМ потребують масштабних відновлювальних робіт. Креативна директорка закликала міжнародні інституції, партнерів, представників бізнесу та всіх небайдужих долучитися до відбудови центру. Вона підкреслила, що для команди надзвичайно важливо завершити першочергові капітальні роботи до початку опалювального сезону, щоб зберегти цю історичну пам’ятку в центрі столиці.

Як повідомили в Мінкульті, внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджень зазнали провідні культурні інституції столиці, серед яких — Національний художній музей України, Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національний центр «Український Дім», Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Національний музей «Чорнобиль». Також постраждали численні пам’ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім і Поштова станція.

