Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музичного гіганта Universal хочуть придбати за $64 мільярди

Артем Черничко 07 квітня 2026
492
Американська інвестиційна компанія Pershing Square запропонувала викупити Universal Music Group (UMG) — найбільшу музичну компанію світу, що представляє таких зірок, як Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер та Кендрік Ламар. Сума угоди оцінюється у $64,3 мільярди, пише BBC.

Мільярдер та очільник Pershing Square Білл Акман планує провести масштабну реструктуризацію: наразі акції Universal торгуються на Амстердамській фондовій біржі, але після злиття компанія має отримати лістинг у Нью-Йорку.

Universal — це глобальна імперія, до якої входять студії Abbey Road та лейбли EMI й Island Records. Попри те, що компанія базується в Європі, основний капітал та артисти зосереджені в США.

Акман стверджує, що перехід на Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) дозволить залучити значно більше американських інвесторів і відобразити реальну ринкову вартість гіганта. Акціонери Universal можуть отримати загалом €9,4 мільярди готівкою (по €5,05 за акцію) плюс частку в новій об'єднаній компанії.

На фоні новини акції Universal на початку торгів підскочили на 11%. Pershing Square розраховує закрити угоду до кінця 2026 року, хоча офіційної відповіді від Universal ще немає.

Фото: Тейлор Свіфт (Ronald Woan / Wikimedia Commons)
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.