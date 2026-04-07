Google випустила офлайн-застосунок для диктування, який одразу редагує текст

Компанія Google без гучних анонсів запустила новий ШІ-застосунок для диктування — Google AI Edge Eloquent. Він перетворює мовлення на текст у реальному часі й виправляє помилки просто на пристрої, без обов’язкового підключення до інтернету, пише Android Authority.

Застосунок працює на на моделях автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) на основі Gemma, які завантажує безпосередньо на ваш смартфон. Після налаштування він розшифровує мовлення в реальному часі та автоматично прибирає слова-паразити й непотрібні звуки, а також самовиправлення посеред речення.

Під час роботи з текстом його можна перетворювати на різні формати — довгий, короткий, формальний або у вигляді ключових моментів. Також у застосунку є словник для ручного додавання окремих слів і функція персоналізації, завдяки якій сервіс з часом краще розпізнаватиме імена, технічні терміни та інші поширені фрази.

Серед додаткових функцій — пошук серед попередніх записів, відстеження кількості слів і швидкості мовлення. Для глибшого редагування тексту можна ввімкнути хмарний режим, у якому обробка відбуватиметься на серверах Google за допомогою Gemini.

Поки що застосунок доступний лише на iOS. Водночас у матеріалі зазначають, що раніше в описі в App Store була згадка про підтримку Android, тож така версія, ймовірно, також готується.