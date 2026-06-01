Каньє Вест назвав свій концерт у Туреччині найбільшим в історії — тим часом його шоу скасували у 5 країнах

Американський репер Каньє Вест, який нині виступає під ім’ям Ye, уперше за понад десять років дав концерт у Європі. Виступ відбувся 30 травня на стадіоні Atatürk Olympic Stadium у Стамбулі, пише Euronews.

За даними турецького державного агентства Anadolu, концерт відвідали близько 118 тисяч глядачів. Під час виступу музикант заявив, що це нібито «найбільший стадіонний концерт усіх часів».

Втім, світовий рекорд залишається спірним ствердженням. Для порівняння, безкоштовний концерт Леді Гаги у Ріо-де-Жанейро у 2025 році, за повідомленнями організаторів, зібрав близько 2,5 мільйона людей, а виступ Шакіри на пляжі Копакабана — близько 2 мільйонів.

Концерт у Стамбулі став частиною спроби Веста повернутися на європейську сцену після низки скандалів, пов’язаних з його антисемітськими висловлюваннями. Через них були скасовані його виступи у Франції, Великій Британії, Польщі та Швейцарії.

Нещодавно влада Італії також скасувала два концерти Ye та Travis Scott в місті Реджо-Емілія, пославшись на міркування громадської безпеки.

Водночас частина європейських виступів все ж відбудеться. Зокрема, заплановані два концерти в Нідерландах. Віцепрем’єр-міністр країни заявив, що попередні висловлювання музиканта наразі не є підставою для заборони на в’їзд до країни.

На початку 2025 року музикант також випустив пісню «Heil Hitler», що спричинило нову хвилю критики. Згодом Вест опублікував вибачення, пояснивши свої дії наслідками тривалого маніакального епізоду та заявивши, що в той період втратив зв’язок із реальністю.