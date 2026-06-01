У Полтаві заборонили російськомовну музику, книги та вистави у публічних місцях

Артем Черничко 01 червня 2026
Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади. Нові правила розробили задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, зміцнення національної ідентичності, а також збереження української культури, традицій та історичної пам’яті.

Зокрема, рішення міськради забороняє публічно використовувати російськомовні книги, музичні твори, фільми, театральні постановки, концертні програми, а також проводити підсанкційною мовою культурно-освітні чи розважальні заходи.

Обмеження діятимуть у громадському транспорті, закладах культури та громадського харчування, на торговельних майданчиках та в інших публічних просторах міста.

Схожі мораторії на російськомовний контент у публічних місцях уже запровадили в Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Житомирі та інших містах України. Ці рішення міських рад не передбачають прямих штрафів, оскільки місцева влада не має на це повноважень. Проте такі заборони дають офіційне право муніципальній варті проводити рейди, а меріям — забороняти російську музику в маршрутках чи прописувати ці умови для літніх майданчиків кафе.

Фото: чоловіки біля білбордів із портретами полеглих українських воїнів у центрі Полтави, 2025 рік (Ivan Samoilov / AFP)
