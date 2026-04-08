Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вулицю в селі на Вінниччині просять перейменувати на честь гурту BTS — петиція

Ірина Маймур 08 квітня 2026
306

У селі Вінницькі Хутори на Вінниччині зареєстрували петицію з пропозицією назвати одну з вулиць на честь південнокорейського гурту BTS. Звернення на платформі Dem. Місцеві петиції опублікував місцевий житель Владислав Боднар.

Автор ініціативи вважає, що таке рішення буде «щонайменше економічно вигідним». У тексті петиції він зазначає, що BTS має тисячі прихильників у громаді та сотні мільйонів фанатів у світі. На його думку, вулиця з такою назвою може стати туристичною родзинкою села, підвищити впізнаваність населеного пункту та принести громаді додаткові кошти.

Водночас у петиції не уточнюють, яку саме вулицю пропонують перейменувати.

Майже за два тижні від моменту публікації звернення воно набрало 39 підписів із 350 необхідних. Якщо петиція збере потрібну кількість голосів, її розглянуть у міській раді. Остаточне рішення щодо можливого перейменування ухвалюватимуть депутати.

BTS — це південнокорейський попгурт із семи учасників, створений у 2013 році. До складу входять RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V і Jung Kook. Гурт став одним із найвідоміших у світі завдяки поєднанню кей-попу, хіп-хопу та попмузики, масштабним шоу й пісням про молодь, тиск суспільства, ментальне здоров’я та самоприйняття. BTS мають величезну міжнародну фан-базу, яка називається ARMY.

Фото: AJEONG_JM / Wikimedia Commons
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.