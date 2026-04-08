Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

WhatsApp тестує шумозаглушення для голосових і відеодзвінків

Ірина Маймур 08 квітня 2026
155

WhatsApp почав тестувати функцію шумозаглушення для голосових і відеодзвінків у бета-версії застосунку для Android. Опція автоматично зменшує фонові шуми й має зробити розмови чіткішими, пише Wabetainfo.

Функцію помітили в оновленні WhatsApp beta для Android 2.26.14.1. Її вже відкрили для частини бета-тестерів, а в найближчі тижні поступово розгорнуть ширше.

Шумозаглушення прибирає сторонні звуки в реальному часі, зокрема шум транспорту, вітер або гамір у людних місцях. Це допомагає співрозмовнику краще чути голос людини, яка телефонує.

У меню дзвінка для частини користувачів уже з’явилася окрема опція керування цією функцією. Водночас зазначається, що шумозаглушення зазвичай увімкнене за замовчуванням як для голосових, так і для відеодзвінків.

Функція може бути корисною для дзвінків із шумних місць, наприклад із кав’ярні, транспорту чи просто з вулиці. Водночас якість звуку для кожного учасника розмови залежить від того, чи доступна й чи ввімкнена ця опція саме на його пристрої.

Якщо нова функція впливатиме на звук не так, як очікує користувач, її можна буде вимкнути в меню дзвінка.

Фото: lonely blue / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.