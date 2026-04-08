Фонтан замість Леніна: площу біля Бессарабки в Києві зроблять безбар’єрною

На розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик облаштують сучасний громадський простір. Територію, де до 2013 року стояв пам’ятник Леніну, планують зробити повністю безбар’єрною. Проєкт реалізують за кошти меценатів, повідомили в КМДА.

На площі облаштують нове озеленення, встановлять лавки, сучасне освітлення та прокладуть зручні доріжки. Центральним елементом простору стане фонтан. Його дизайн відсилає до традиційних чавунних фонтанів Термена, які є історичним символом київських парків.

Нині площа перед Бессарабським ринком не використовується як повноцінний громадський простір і не відповідає стандартам безбарʼєрності, адже перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, пояснили в КМДА. Тому місто планує реалізувати проєкт нового простору з урахуванням вимог доступності й особливостей локації.

Проєкт пройшов усі погодження, а гроші на нього дадуть меценати, зокрема компанія Farmak. «Київавтодор» уже розпочав закупівлі через Prozorro. Оновити простір планують 2027 року.

Нагадаємо, ідею встановити фонтан на місці пам'ятника Леніну мер Києва Віталій Кличко вперше озвучив у 2022 році. Постамент навпроти Бессарабського ринку залишався пустим з грудня 2013-го, коли його знесли під час Революції гідності. Відтоді тут з'являлися різні тимчасові об'єкти: від інсталяції з гігантською синьою рукою до скульптури «Zaстрелись» із зображенням Путіна, яка простояла менше доби.