Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фонтан замість Леніна: площу біля Бессарабки в Києві зроблять безбар’єрною

Артем Черничко 08 квітня 2026
На розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик облаштують сучасний громадський простір. Територію, де до 2013 року стояв пам’ятник Леніну, планують зробити повністю безбар’єрною. Проєкт реалізують за кошти меценатів, повідомили в КМДА.

На площі облаштують нове озеленення, встановлять лавки, сучасне освітлення та прокладуть зручні доріжки. Центральним елементом простору стане фонтан. Його дизайн відсилає до традиційних чавунних фонтанів Термена, які є історичним символом київських парків.

Нині площа перед Бессарабським ринком не використовується як повноцінний громадський простір і не відповідає стандартам безбарʼєрності, адже перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, пояснили в КМДА. Тому місто планує реалізувати проєкт нового простору з урахуванням вимог доступності й особливостей локації.

Проєкт пройшов усі погодження, а гроші на нього дадуть меценати, зокрема компанія Farmak. «Київавтодор» уже розпочав закупівлі через Prozorro. Оновити простір планують 2027 року.

Нагадаємо, ідею встановити фонтан на місці пам'ятника Леніну мер Києва Віталій Кличко вперше озвучив у 2022 році. Постамент навпроти Бессарабського ринку залишався пустим з грудня 2013-го, коли його знесли під час Революції гідності. Відтоді тут з'являлися різні тимчасові об'єкти: від інсталяції з гігантською синьою рукою до скульптури «Zaстрелись» із зображенням Путіна, яка простояла менше доби.

Візуалізації: КМДА
Мітки
Новини
Читайте також
У Румунії набирає популярність ШІ-співачка Лоліта Черсел, але ромська спільнота розкритикувала проєкт Вийшов трейлер «Запрошення» — нового фільму Олівії Вайлд із Пенелопою Крус та Едвардом Нортоном Львів повертає безкоштовні пересадки в транспорті: як це працюватиме Анна Вінтур і Меріл Стріп з’явилися на обкладинці Vogue перед прем'єрою «Диявол носить Prada 2»
Спортивна біографія каменя: що людство робило до появи спортзалу 07 квітня 2026 БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки 07 квітня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок квітня 07 квітня 2026 «Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.