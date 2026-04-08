Вийшов трейлер «Запрошення» — нового фільму Олівії Вайлд із Пенелопою Крус та Едвардом Нортоном

Студія A24 випустила перший трейлер фільму «Запрошення» режисерки Олівії Вайлд. У стрічці вона також зіграла одну з головних ролей разом із Пенелопою Крус, Едвардом Нортоном і Сетом Роґеном, пише Deadline.

Фільм є ремейком іспанської стрічки «Сусіди зверху» («The People Upstairs»). Сценарій нової версії написали Вілл Маккормак і Рашида Джонс.

За сюжетом Джо та Анджела, яких грають Олівія Вайлд і Сет Роґен, переживають кризу в стосунках. На вечерю до них мають прийти сусіди згори у виконанні Едварда Нортона та Пенелопи Крус. І потім усе, що могло піти не так, іде ще гірше.

Продюсерами стрічки стали Девід Пермут, Меган Еллісон та Бен Браунінг. Після прем’єри на Sundance права на фільм придбала A24. У США «Запрошення» вийде 26 червня.

Це нова співпраця Вайлд із Меган Еллісон і Annapurna після Booksmart. Після показу на Sundance фільм отримав 91 % позитивних рецензій на основі 32 відгуків. Оглядач Deadline Гленн Гарнер написав, що стрічка досліджує динаміку сексу і стосунків «із відвертою та зворушливою чесністю».