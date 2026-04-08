Греція заборонить соцмережі для підлітків до 15 років — закон запрацює з наступного року

Греція планує заборонити доступ до соцмереж дітям до 15 років — обмеження має запрацювати вже з січня 2027 року. Так влада хоче зменшити тривожність, проблеми зі сном і залежність від платформ у підлітків, пише BBC.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пояснив, що рішення пов’язане з тим, як працюють самі соцмережі — їхня логіка побудована на утриманні уваги будь-якою ціною. За його словами, діти все частіше стикаються з постійним тиском, порівняннями і необхідністю бути онлайн, що б’є по психіці.

Уряд хоче запровадити обов’язкову перевірку віку для користувачів до 15 років та повторну перевірку кожні шість місяців.

Міцотакіс уже звернувся до Європейської комісії та її президентки Урсули фон дер Ляєн із закликом зробити єдиний закон для всього ЄС.

Greece will ban access ​to social media for children under the age ‌of 15 from January 1, 2027, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Wednesday, citing rising anxiety, sleep problems and the ​addictive design of online platforms. pic.twitter.com/pwZTngPpu9 — CGTN America (@cgtnamerica) April 8, 2026

Раніше Австралія першою у світі зобов’язала платформи на кшталт TikTok, YouTube та Snapchat видаляти акаунти користувачів до 16 років під загрозою штрафів.

Самі платформи очікувано проти. Наприклад, Reddit уже оскаржує подібний закон в Австралії, а Meta (власник Instagram і Facebook) наполягає, що проблеми психічного здоров’я підлітків не можна зводити до одного фактору.

У США нещодавній суд визнав Meta і Google відповідальними у справі про залежність від соцмереж у дитинстві — присяжні дійшли висновку, що платформи свідомо використовували механіки, які формують залежність.