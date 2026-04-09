Джордж Клуні назвав погрози Трампа на адресу Ірану «воєнним злочином» — Білий дім відповів

Артем Черничко 09 квітня 2026
Між голлівудською зіркою Джорджем Клуні та Білим домом спалахнув новий конфлікт. Причиною стала критика актора на адресу президента США Дональда Трампа через його нещодавню заяву про те, що у разі конфлікту з Іраном «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері». Про це пише The Guardian.

Виступаючи перед студентами в Італії на заході свого фонду Clooney Foundation for Justice, 64-річний актор заявив, що такі висловлювання мають ознаки воєнного злочину. «Можна підтримувати консервативні погляди, але має бути межа порядності, яку не можна перетинати. Бажання знищити цілу цивілізацію — це воєнний злочин», — зазначив Клуні.

У відповідь директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг назвав воєнним злочином лише «жахливі фільми та акторську гру Клуні». Актор парирував цю заяву, закликавши адміністрацію президента до серйозних дебатів замість «інфантильних образ». Він нагадав, що, згідно з Римським статутом, намір фізично знищити націю є тяжким злочином.

Клуні та Трамп знайомі багато років. Раніше актор називав майбутнього президента «великим бовдуром», з яким він часто перетинався у ресторанах та клубах. Проте після приходу Трампа до влади їхні стосунки переросли у публічну ворожнечу. Зокрема, у січні Трамп розкритикував рішення Франції надати Клуні та його родині французьке громадянство, назвавши акторське подружжя «найгіршими політичними прогнозистами всіх часів».

Фото: U.S. Department of State / Wikimedia Commons
