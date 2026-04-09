Ельміра Еттінгер 09 квітня 2026
Мозаїку з кінотеатру «Космос» у Житомирі частково відтворять на новій будівлі

Мозаїчне панно з колишнього кінотеатру «Космос» у Житомирі перенесуть «з подальшим відтворенням» на новозбудованій споруді. Це рішення підтримала робоча група зі збереження мозаїк, повідомила Житомирська міська рада.

Проєктна організація вже розробила ескізне бачення майбутнього відтворення. Як пояснюють її представники, мозаїчне панно планують перенести на новий фасад будівлі.

Мозаїку демонтуватимуть окремими частинами і змонтують на новій стіні. Металеві елементи з нержавіючої сталі також планується зберегти та інтегрувати у нове панно.

У разі пошкодження мозаїки під час демонтажу оригінальну мозаїку не збережуть, а створять копію. За словами проєктантів, уже знайдено компанію, яка спеціалізується на виготовленні аналогічних панно з точним дотриманням кольорової гами та структури оригіналу.

При цьому фризову мозаїку над вхідною групою кінотеатру, яка є продовженням композиції, збергати наразі не планують.

Фото: Ельміра Еттінгер (обкладинка), Житомирська міська рада
