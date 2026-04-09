Памела Андерсон випустила колекцію меблів, натхненну дитинством на узбережжі

Акторка і модель Памела Андерсон спільно з лос-анджелеським брендом Olive Ateliers представила свою першу лінійку меблів для дому та саду під назвою The Sentimentalist. Колекція з 40 предметів відображає особисту ностальгію акторки за фермою її бабусі на березі моря.

За словами Андерсон, вона прагнула створити речі, які були б «трохи французькими, трохи дикими» і водночас невибагливими. «Я виросла біля моря і пам’ятаю нашу крихітну хатинку на пристані, де дерево ставало сріблястим від солі та негоди. Мене завжди приваблювали речі, які з роками стають м’якшими та красивішими», — розповідає Андерсон.

Вуличні дивани, крісла та столи мають класичні силуети. Оббивка виконана у традиційну синьо-білу смужку. До лінійки також увійшли плетені кошики та спеціальні захисні чохли для меблів.

Основний акцент зроблено на натуральному ротангу та вивітреному тиковому дереві. Ці матеріали обрані спеціально, щоб із часом вони покривалися патиною та красиво старіли під впливом сонця і морської солі.

Для студії Olive Ateliers це перша колаборація зі стороннім дизайнером. Засновники бренду зазначають, що колекція стала результатом спільних інтересів — любові до джазу, садівництва й об'єктів з історією.