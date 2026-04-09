Майкл Джей Фокс жартома відреагував на свою «смерть» в ефірі CNN

Зірка трилогії «Назад у майбутнє» Майкл Джей Фокс спростував чутки про свою смерть, які спровокував телеканал CNN. На платформах медіахолдингу помилково з'явився ролик під назвою «Пам'яті актора Майкла Джей Фокса», пише Variety.

64-річний актор відреагував на інцидент іронічним постом у Threads, запропонувавши фанам варіанти відповіді на питання: «Як ви реагуєте, коли вмикаєте телевізор, а CNN повідомляє про вашу смерть?»

Серед запропонованих ним варіантів відповідей: перемкнути канал, вилити на коліна окріп (щоб перевірити, чи ти ще щось відчуваєш), зателефонувати дружині або просто розслабитися, бо «вони роблять це щороку».

«Я подумав, що це кінець світу, але, очевидно, це лише я, і зі мною все гаразд. З любов'ю, Майк», — підсумував актор.

У CNN вже вибачилися перед Фоксом та його родиною, пояснивши появу відео технічною помилкою.

Іронії ситуації додає те, що напередодні «смерті» актор особисто з’явився на фестивалі PaleyFest у Лос-Анджелесі. Він презентував третій сезон серіалу «Правдива терапія», де грає разом із Гаррісоном Фордом.

Це перша роль Фокса з 2020 року. Раніше актор заявляв про завершення кар'єри через прогресуючу хворобу Паркінсона, яка заважала йому запам'ятовувати репліки. Проте на зйомках він відчув, що може працювати далі. Творець серіалу Білл Лоуренс уже заявив, що планує повернути Майкла Джей Фокса і в четвертому сезоні.