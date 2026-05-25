Аеропорт Праги визнали найкращим у Європі на Routes Europe 2026 Awards

В італійському місті Ріміні оголосили результати європейської авіапремії Routes Europe 2026 Awards. Головним тріумфатором цього року став Празький аеропорт імені Вацлава Гавела. Він не лише здобув перемогу у своїй категорії, а й уперше був визнаний абсолютним переможцем форуму, пише Euronews.

Премія Routes Europe оцінює найкращі практики авіаційного маркетингу, розвиток маршрутних мереж та ефективність співпраці аеропортів із перевізниками.

Чеський авіахаб продемонстрував стрімке зростання: у 2025 році він обслужив 17,8 мільйона пасажирів. Це на 8,5% більше порівняно з 2024 роком і вже перевищує доковідні показники летовища.

Директор із розвитку авіабізнесу аеропорту Праги Іржі Вискоч зазначив, що нагорода є результатом довгострокової стратегії. Вона базується на відкритому партнерстві, збільшенні місткості рейсів та частоти польотів на наявних напрямках.

Минулого року чеське летовище запустило 46 нових маршрутів до 24 пунктів призначення та залучило 12 нових авіакомпаній, серед яких Asiana Airlines із рейсами до Сеула та Etihad Airways до Абу-Дабі. У 2026 році Прага планує відкрити нові далекомагістральні рейси до Філадельфії з American Airlines та до Тайбея з тайванським перевізником STARLUX Airlines.

Окрім Праги, нагороди за обсягом пасажиропотоку отримали ще два летовища. У категорії аеропортів, що обслуговують до 5 мільйонів пасажирів, найкращим визнали аеропорт Флоренції. Серед гігантів із пасажиропотоком понад 20 мільйонів перемогу здобув Міжнародний аеропорт Афін.

Серед авіаперевізників свій статус лідера підтвердив британський лоукостер Jet2.com, який став найкращою авіакомпанією премії третій рік поспіль. Наразі Jet2 виконує понад 650 маршрутів із 14 баз у Великій Британії.

Наступний авіаційний форум Routes Europe 2027 прийматиме турецька Анталія в аеропорту Fraport TAV.