Репер Drake встановив рекорд Billboard 200 із трьома альбомами в топ-3 одночасно

Іван Назаренко 25 травня 2026
Drake встановив новий рекорд чарту Billboard, одночасно посівши перші три місця в Billboard 200. Такого не траплялося за всю історію чарту з 1956 року, пише Pitchfork.

Рекорд реперу принесла одразу потрійна прем’єра альбомів — Iceman, Habibti та Maid of Honour, які він випустив одночасно 15 травня.

Водночас Billboard зазначає, що схожого результату ще у 2009 році мав досягти Майкл Джексон після своєї смерті. Його релізи тоді очолили продажі, але через старе правило Billboard альбоми, випущені понад 18 місяців тому, не враховувалися у головному чарті.

Для Drake це також перший великий сольний реліз після For All the Dogs 2023 року, і перший після масштабного конфлікту з Кендріком Ламаром, який вийшов далеко за межі реп-сцени.

Конфлікт між артистами став настільки гучним, що дістався навіть шоу у перерві Супербоулу. Паралельно Дрейк судився зі своїм лейблом Universal Music Group, звинувачуючи компанію у просуванні дисів Ламара. Позов зрештою закрили у жовтні 2025 року, але на нових альбомах репер кілька разів згадує цю історію.

