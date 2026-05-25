У Києві відбудеться фестиваль FANCON 2026 із найбільшим конкурсом косплеїв в Україні

У Києві 6-7 червня у Міжнародному виставковому центрі пройде фестиваль сучасної попкультури FANCON 2026. Організатори очікують понад 40 тисяч відвідувачів, а площа події цього року зросте до 27 тисяч квадратних метрів.

Серед міжнародних гостей цього року — Міккі Льюїс, відомий за ролями у «Доктор Хто» та «Зоряних війнах», а також офіційний косплеєр «Відьмака» від CD Projekt RED Маул Косплей.

До музичної програми увійшли Юля Юріна, Karta Svitu, Структура Щастя, Ship Her Son та інші артисти. Також фестиваль відвідають письменники Максим Кідрук і Павло Дерев’янко, режисер Любомир Левицький та кліпмейкер Алан Бадоєв, який представить кіновсесвіт «Хроніки сили» разом із дизайнеркою Ольгою Навроцькою.

Однією з головних подій стане конкурс косплеїв із рекордним призовим фондом у 240 тисяч гривень — найбільшим в історії українських косплей-змагань.

На фестивалі працюватимуть сім окремих сцен, включно зі сценою кіберспорту, лекторієм, майданчиком українського дубляжу та зоною для українських контент-мейкерів на YouTube та Twitch. Також обіцяють понад 2500 квадратних метрів простору для продажу коміксів і манги, велику алею художників, зону реслінгу, турніри з настільних ігор та окремий сектор інді-розробників.

Організатори разом із блогером OLDboi та фондом «Свій за Свого» збирають кошти на потреби третьої окрема штурмова бригада.

Минулого року фестиваль відвідали понад 36 тисяч людей, а благодійні збори для військових перевищили 1,5 мільйони гривень лише в межах основної кампанії.