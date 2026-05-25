В Іспанії знайшли картини XVII століття, які зникли майже 100 років тому

В Іспанії знайшли дві картини севільського художника XVII століття Лукаса Вальдеса, які вважалися зниклими майже сто років, пише Euronews.

Роботи належали лікарні Hospital de los Venerables Sacerdotes у Севільї та прикрашали головний вівтар її церкви. У 1929 році картини передали на Іберо-американську виставку, але після її завершення у 1930-му полотна так і не повернули.

Це дві овальні картини олією на соснових панелях із біблійними сценами. Їх вдалося знайти лише після того, як у 2025 році архієпархія Севільї помітила схожі роботи в каталозі аукціонного дому та звернулася до Міністерства культури Іспанії.

Recuperados para los Venerables dos cuadros atribuidos a Lucas Valdés.



El Cabildo de la Catedral de Sevilla celebra el regreso al Hospital de los Venerables Sacerdotes de dos pinturas de la Escuela Sevillana del siglo XVII, desaparecidas durante casi un siglo.



Після цього за справу взялася поліція з підрозділу захисту історичної спадщини. Правоохоронці перевірили походження картин, підтвердили їхню автентичність і встановили, що це саме ті роботи, які зникли після виставки майже століття тому.

Картини тимчасово вилучили, щоб запобігти продажу на аукціоні. Згодом поліція встановила нинішніх власників і пояснила їм юридичний статус творів.

У результаті переговорів між власниками та архієпархією Севільї роботи погодилися повернути. 20 травня картини передали назад до церкви Hospital de los Venerables Sacerdotes під час спеціальної церемонії.