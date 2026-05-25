В Іспанії знайшли картини XVII століття, які зникли майже 100 років тому

Іван Назаренко 25 травня 2026
В Іспанії знайшли дві картини севільського художника XVII століття Лукаса Вальдеса, які вважалися зниклими майже сто років, пише Euronews.

Роботи належали лікарні Hospital de los Venerables Sacerdotes у Севільї та прикрашали головний вівтар її церкви. У 1929 році картини передали на Іберо-американську виставку, але після її завершення у 1930-му полотна так і не повернули.

Це дві овальні картини олією на соснових панелях із біблійними сценами. Їх вдалося знайти лише після того, як у 2025 році архієпархія Севільї помітила схожі роботи в каталозі аукціонного дому та звернулася до Міністерства культури Іспанії.

Після цього за справу взялася поліція з підрозділу захисту історичної спадщини. Правоохоронці перевірили походження картин, підтвердили їхню автентичність і встановили, що це саме ті роботи, які зникли після виставки майже століття тому.

Картини тимчасово вилучили, щоб запобігти продажу на аукціоні. Згодом поліція встановила нинішніх власників і пояснила їм юридичний статус творів.

У результаті переговорів між власниками та архієпархією Севільї роботи погодилися повернути. 20 травня картини передали назад до церкви Hospital de los Venerables Sacerdotes під час спеціальної церемонії.

