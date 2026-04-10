​Помер музикант Афріка Бамбаата — піонер хіп-хопу й творець хіта «Planet Rock»

У віці 67 років помер Афріка Бамбаата (справжнє ім'я Ленс Тейлор) — американський репер, продюсер і діджей. Він вважається одним із засновників хіп-хоп-культури та творцем успішного синтезу репу й електронної музики. Причиною смерті стало онкозахворювання, пише TMZ.

Народжений у родині іммігрантів із Ямайки та Барбадосу, Тейлор виріс у Бронксі. Після поїздки до Африки він змінив ім'я та заснував організацію Universal Zulu Nation, що просувала хіп-хоп як глобальний рух, заснований на принципах миру, єдності та любові.

У 1982 році Бамбаата разом із продюсером Артуром Бейкером випустив революційний трек «Planet Rock», який поєднав елементи стилю німецької групи Kraftwerk з електронними хіп-хоп-бітами. Пісня стала хітом і вплинула на розвиток жанру на десятиліття вперед. Також він був автором синглів «Looking for the Perfect Beat» та «Renegades of Funk».

У 1984 році Бамбаата став піонером у поєднанні репу та року, записавши проєкт «Time Zone» із вокалістом Sex Pistols Джоном Лайдоном, а також випустив сингл «Unity» разом із Джеймсом Брауном.

Окрім музики, він брав активну участь у соціальних ініціативах: продюсував антиапартеїдний альбом «Sun City» та брав участь у русі Stop the Violence, допомагаючи збирати кошти для правозахисної організації National Urban League.

Попри статус легенди, останні роки життя Бамбаати були затьмарені численними звинуваченнями в сексуальному насильстві. У 2016 році активіст Рональд Севідж заявив, що Тейлор розбещував його у 1980 році, коли той був підлітком. Згодом зі схожими звинуваченнями виступили ще троє чоловіків.

Через ці події організація Universal Zulu Nation офіційно відмежувалася від свого засновника, а сам Бамбаата пішов у відставку з посади її керівника. У 2025 році суд зобов'язав його виплатити компенсацію за звинуваченнями у сексуальній експлуатації, що нібито мала місце у 90-х.

Організація Hip-Hop Alliance у своєму дописі зазначила, що визнає роль Бамбаати як «архітектора культури», але водночас підкреслила складність його спадщини, яка стала предметом серйозних дискусій про відповідальність та правду в хіп-хоп-спільноті.