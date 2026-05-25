Кияни вимагають від Кличка публічно звітувати перед громадою — петиція набрала голоси

Артем Черничко 25 травня 2026
На офіційному порталі петицій Київської міської ради необхідну кількість голосів набрало звернення з вимогою зобов'язати міського голову Віталія Кличка публічно прозвітувати про свою роботу. Тепер міська рада має надати офіційну відповідь.

У зверненні зазначається, що міський голова порушив норми чинного законодавства, зокрема закон про місцеве самоврядування в Україні. Автори звернення наголошують, що Віталій Кличко не прозвітував про свою діяльність перед територіальною громадою за 2025 рік у форматі відкритої зустрічі. Такий крок позбавив киян можливості поставити мерії прямі запитання, висловити свої зауваження чи внести пропозиції щодо розвитку міста.

Зважаючи на це, підписанти вимагають від Київради вжити невідкладних дій і зобов’язати міського голову прозвітувати протягом місяця. У петиції прописано чіткі умови: подію мають анонсувати заздалегідь, а текстову версію документа — викласти у відкритий доступ щонайменше за сім днів до зустрічі. Крім того, сама зустріч із киянами має відбутися з дотриманням усіх принципів інклюзивності та рівності, щоб забезпечити доступ і участь для всіх груп жителів Києва.

Громада також вимагає скликати окрему сесію Київської міської ради для розгляду цієї петиції у встановлені законом строки. Згідно з регламентом, розгляд звернення має тривати не більше десяти робочих днів з моменту оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Нагадаємо, на початку року низка київських громадських організацій викликали Віталія Кличка на відкриту пресконференцію через поглиблення інфраструктурної кризи в столиці.

Фото: КМДА
