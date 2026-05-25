У будинку Джимі Гендрікса у Лондоні відкриють виставку з особистими речами музиканта

У лондонському музеї Handel Hendrix House 19 червня вперше покажуть великий архів особистих речей Джимі Гендрікса, серед яких чеки за їжу, телефонні рахунки, контракти, записи гастролей і навіть квитанції з хімчистки. Про це повідомляє The Guardian.

Виставка триватиме у будинку на Брук Стріт, де музикант жив у 1968–1969 роках разом зі своєю дівчиною Кеті Етчінгем. Це місце Гендрікс називав єдиним домом, де почувався по-справжньому комфортно.

Одними з найцікавіших експонатів стали рахунки з ресторану Mr Love, який працював на першому поверсі будівлі. У 1960-х це був популярний богемний заклад зі столами у формі сердечок та офіціантками у коротких шортах hot pants. Сам Гендрікс рідко користувався кухнею у квартирі й постійно замовляв їжу нагору, переважно стейки та бургери з «американського меню».

Один із рахунків за їжу сягнув £32 — це приблизно £485 за сучасним курсом. Гендрікс жартував, що проблема британської кухні в тому, що «до всього подають пюре».

Архів також містить документи компанії Anim Records, яка керувала гуртом The Jimi Hendrix Experience. Серед матеріалів — гастрольні графіки, записи перельотів, контракти та рахунки за музичне обладнання, яке допомогло сформувати фірмове звучання Гендрікса.

Більшість цих речей десятиліттями пролежала у пластикових контейнерах під ліжком особистої асистентки музиканта Патріції Салліван, відомої як Тріксі. Після смерті менеджера Майка Джеффері вона забрала документи з його офісу.

Серед нових експонатів також покажуть щоденники Тріксі із записами про гастролі Гендрікса. Наприклад, після концерту в німецькому Мюнстері вона занотувала, що натовп ледь не влаштував бунт і пошкодив меблі на $250.

Кураторка виставки Клер Девіс каже, що документи показують Гендрікса не лише як рок-зірку, а і як людину, що вперше в житті мала власний дім після складного дитинства та постійних гастролей.