На Сумщині через обстріл згорів палац Харитоненка XIX століття

На Сумщині внаслідок атак російських військ зазнав значних руйнувань історичний палац Харитоненка, розташований у селі Кияниця. Про втрату архітектурної пам'ятки повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа».

На кадрах, знятих із дрона, зафіксовано пожежу на руїнах маєтку. Садиба, відома також як маєток Лещинських, розташована приблизно в 20 кілометрах від кордону з Росією.

Палац на березі ставка збудував у 1890 році сумський меценат і цукровий магнат Іван Харитоненко. Навколо маєтку був закладений парк із понад 70 видами рослин. Після смерті Харитоненка садиба перейшла у власність його племінниці Марії Лещинської.

За радянських часів автентичне планування палацу було знищене: будівлю пристосували під номери туристичної бази. Тривалий час пам’ятка перебувала в занедбаному стані та очікувала на відновлення. В останні роки маєток і паркова зона належали Сумському національному аграрному університету.