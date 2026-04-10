На Сумщині через обстріл згорів палац Харитоненка XIX століття

Артем Черничко 10 квітня 2026
На Сумщині через обстріл згорів палац Харитоненка XIX століття

На Сумщині внаслідок атак російських військ зазнав значних руйнувань історичний палац Харитоненка, розташований у селі Кияниця. Про втрату архітектурної пам'ятки повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа».

На кадрах, знятих із дрона, зафіксовано пожежу на руїнах маєтку. Садиба, відома також як маєток Лещинських, розташована приблизно в 20 кілометрах від кордону з Росією.

Палац на березі ставка збудував у 1890 році сумський меценат і цукровий магнат Іван Харитоненко. Навколо маєтку був закладений парк із понад 70 видами рослин. Після смерті Харитоненка садиба перейшла у власність його племінниці Марії Лещинської.

За радянських часів автентичне планування палацу було знищене: будівлю пристосували під номери туристичної бази. Тривалий час пам’ятка перебувала в занедбаному стані та очікувала на відновлення. В останні роки маєток і паркова зона належали Сумському національному аграрному університету.

Фото: Youstas S / Wikimedia Commons
