У Запоріжжі юна художниця відновила стінопис у Палаці культури

Запорізька 17-річна художниця Катерина Носаль відновила стінопис у приміщенні Палацу культури «Заводський». Тривалий час робота залишалася поза увагою: без авторства, без датування та без належного збереження.

Незважаючи на юний вік, Катерина вже викладає живопис у дитячій художній школі. До неї звернулися співробітники Палацу культури з проханням відновити стінопис. Він мав значні втрати фарбового шару, відшарування тиньку, тріщини, механічні пошкодження, а також далися взнаки наслідки нещодавнього ремонту.

Стінопис на початку відновлення

Майстриня із тинькування Тетяна Антонюк провела делікатну реставрацію основи, зберігаючи максимально можливу площу первісного шару. Водночас Катерина відновила втрати малюнка шляхом тонального підбору кольору. Фасадні барвники вона змішувала з водоемульсійною фарбою для досягнення максимально близького до оригіналу відтінку. Роботи тривали два тижні.

Працюючи, Катерина дослідила історію стінопису й виявила, що його ймовірним автором був Володимир Хомчик — запорізький живописець і монументаліст, автор численних монументально-декоративних творів. Цей стінопис він виконав у 1970-х роках.

Катерина Носаль